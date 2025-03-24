Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları, bayram tatilinin süresine odaklandı. Bayram süresince kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Bankalar, kargo firmaları, noterler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar gibi birçok işletme de tatil yapıyor.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 yılında Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart’ta kutlanacak ve tatil 30-31 Mart ile 1 Nisan’da olacak. Mevcut durumda bayram tatili 3,5 gün sürüyor. Eğer hafta sonu ile birleştirilirse tatil süresi 4 güne ulaşacak. Ancak bayram tatilinin 9 gün yapılması konusunda şu an için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 10, 11 ve 12 Nisan’da kutlanmıştı ve kamu kurum çalışanları bu dönemde toplam 9 gün tatil yapmıştı.

TATİL SÜRESİ VE AREFE GÜNÜ

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Arefe günü yarım gün tatil olacağı için bayram tatili Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve Salı günü sona erecek. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil süresinin uzama ihtimali düşük görünüyor.

• Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi

• 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

• 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

• 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası belli olacak.