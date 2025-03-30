Ramazan Bayramı Tatilinde Ankara Boş Kaldı

9 GÜNLÜK RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İLE BOŞ KALAN ANKARA

ANKARA SOKAKLARI HAYALİ ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Ankara’nın sokakları oldukça sakin kaldı. Bu süreçte, Başkent’in havadan çekilen görüntüleri, adeta bir hayalet şehre dönüşmüş bir durumu gözler önüne serdi. Bayram tatili başladığı andan itibaren, Ankara’da pek çok vatandaş şehir dışına gitmeyi tercih etti.

CADDELERDEKİ SESSİZLİK DİKKAT ÇEKTİ

Megakent İstanbul’da olduğu gibi Ankara’nın da bayramın ilk günü cadde ve sokakları boş kaldı. Normalde yoğun bir araç ve yayaların akışına ev sahipliği yapan kentin en kalabalık noktaları, bu dönemde sessizlikle kaplandı. Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi gibi Ankara’nın önemli ulaşım yolları bayram tatili nedeniyle oldukça tenhalaştı. Şehrin ana arterlerindeki bu sakinlik, drone ile görüntülendi.