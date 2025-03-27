Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen ‘Ramazan Bayramı Tedbirleri’ toplantısına katıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da iştirak etti. Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve diğer kamu düzeni tedbirleri detaylı bir şekilde ele alındı.

VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk yapabilmesi, yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde gerekli önlemlerin alınması ve olası aksaklıkların önlenmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Vali Doğan, Sakarya’da bayram boyunca uygulanacak tedbirler hakkında kamuoyunu bilgilendirirken, “Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilgili tüm birimler sahada olacak” ifadesini kullandı.