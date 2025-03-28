Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Açıklandı

TRAFİK ÖNLEMLERİ AÇIKLANDI

Bilecik Vali Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı tatilinin eğitim-öğretim dönemi ara tatili ile çakıştığını belirterek, Bayram süresince Bilecik’te alınan trafik önlemlerini açıkladı. Vali Aygöl, “Ramazan Bayramı boyunca il genelinde; 94 uygulama noktasında bin 189 personel ile güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır” diyerek güvenliği ve düzeni sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, büyük şehirlerden diğer illere ve turizm noktalarına giden yollar üzerinde yoğun bir trafik olacağının öngörüldüğünü vurguladı.

KAMYONLARA TRAFİK SINIRLAMASI

Bilinçli bir seyahat ortamı oluşturmak için belirli güzergahlarda kısıtlamalar getirilmiştir. 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar D-650 ve D-300 karayollarında kamyon, çekici ve tanker cinsindeki araçlara seyir kısıtlaması uygulanacağı bildirildi. Bu güzergahlar; Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinden Antalya’ya giden yolları da kapsayacak. Ancak, belirli hallerde zorunlu ve tedarik süreçlerinin aksamasını önlemek için bazı istisnalar olabiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÜKSELTİLİYOR

Vali Aygöl, “5 adet drone ve 6 adet mobil radar aracı, 29 kamera ile KGYS ile güvenlik ve trafik denetimi yapılacaktır” diyerek, denetim için kullanılan tüm ekipmanlarla ilgili bilgi verdi. Bunun yanı sıra, il genelindeki EDS sistemleriyle de trafik denetiminin 24 saat boyunca sürdürüleceği ifade edildi. “Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve acil durumlarda yalnızca 112’yi aramalarını rica ediyoruz” şeklinde ekledi. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı ve bayram süresince güvenliğin ön planda tutulması gerektiği vurgulandı.