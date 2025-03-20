Ramazan Bayramına Kadar Yağış Beklenmiyor

ÖNEMLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Ramazan Bayramı’na kadar yurt genelinde dikkate değer bir yağış beklenmediğini belirtti. Macit, “Şu andaki öngörümüz bayramın önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış yok” sözleriyle durumu değerlendirdi. Hava şartlarının genel görünümüne ilişkin açıklama yapan Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

SICAK HAVA DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Hava kütlelerinin farklı zamanlarda değiştiğini ifade eden Macit, “Mart ayında kuzeyden soğuk hava geldi. Bundan dolayı bir soğuma yaşıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta tekrar sıcak havanın gelmesiyle birlikte de hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz” dedi. Ülkede genel hava sıcaklığında bir artış öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Macit, “Özellikle yağışların perşembe ve cuma günü Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz” diyerek bölgedeki riskleri vurguladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesinin mevcut olduğunu ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

ANKARA’DA YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Zirai don tehlikesine de dikkat çeken Macit, “Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızı pazar sabahına kadar dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında. Ancak cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak tekrar artacak” dedi. Ayrıca, Ankara’da tarım için önemli bir yağış öngörülmüyor.

İSTANBUL VE İZMİR’İ ETKİLEYEN HAVA DURUMU

İstanbul için yalnızca perşembe günü yağış beklediklerini belirten Macit, “İstanbul’da da hava sıcaklığı artıyor. Yine pazartesi günü 19 derece civarında bekliyoruz” dedi. İzmir’de ise yağış olmayacak ve hava sıcaklığının 24-25 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.