Ramazan Bayramında Cezaevlerinde Açık Görüş Düzenlemesi

AÇIK GÖRÜŞLERİN TARİHLERİ VE SÜRELİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılacak olan açık görüşlere ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre, açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında, yetişkin ve genç hükümlüler, hükümözlüler ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olmamak kaydıyla, çocuk hükümlüler, hükümözlüler ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmayacak şekilde, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Görüş günlerine kadar gruplar oluşturulacak ve her grubun görüş günü ile saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek amacıyla, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak. Görüş mahallinde, yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak. Belirlenen gün ve saatler dışında görüş yapılmayacak ve bir kez görüş gerçekleştiren hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci bir görüş izni verilmeyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup, bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.