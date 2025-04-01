Ramazan Bayramında Diyarbakır’a Turist Akını

DİYARBAKIR’A TURİST İLGİSİ

Ramazan Bayramı’nın ilk günlerinde, yerli ve yabancı turistler Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ediyor. Şehrin önemli simgelerinden biri olan Ongözlü Köprü, yüzlerce ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler köprü üzerinde gezip fotoğraf çekerken, çevredeki trafik adeta durma noktasına geliyor. Diyarbakır’ın tarihi dokusunu keşfetmek isteyen turistler, Surlar, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare gibi önemli mekanları da gezme imkanı buluyor. Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, kentin zengin kültürel mirasını yakından görme şansı elde ediyor.

TRAFFİK AKSAMA YAŞANIYOR

Kalabalık nedeniyle bölgede trafik, bir süreliğine aksayarak zaman zaman durma noktasına geliyor. Bu bayramda Diyarbakır, hem doğal güzellikleri hem de binlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mardin’den geldiğini ifade eden vatandaş Abdürrahim Ay, “Sabah saatlerinden beri geziyoruz. Günü birlik geldik ve çok beğendik” diyor.

DIĞER TURİSTLERİN YORUMLARI

İstanbul’dan gelen Elif Çam ve Semra Çam kardeşler de Diyarbakır’dan oldukça memnun kalıyor. Öncelikle Mardin’i ziyaret ettiklerini ardından Diyarbakır’a geldiklerini paylaşan kardeşler, şehri çok beğendiklerini belirtiyor. Hakkari’den gelen Deniz Tunç ise, 3 günlük bayram tatilini Diyarbakır’da geçireceğini ve şehri çok beğendiğini, insanların da sıcakkanlı olduğunu ifade ediyor.