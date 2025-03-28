Ramazan Bayramında Yağışlı Hava Bekleniyor

HAFTANIN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı’nı kapsayan haftanın hava durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Cuma günü yalnızca batı bölgelerinde yağış beklenirken, “Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Sıcaklıkların 3-4 derece düşeceği ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekti. İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağışların ise kuvvetinin daha az olacağını belirtti.

RÜZGAR BEKLENTİLERİ

Çelik, yarından itibaren üç gün boyunca kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade ederek, “Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var.” dedi. Ayrıca yarından itibaren çoğu büyükşehirde gök gürültülü sağanakların olacağını da vurgulayan Çelik, yağışların Ankara’da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı. Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceği bilgisi verildi. Çelik, “Yağışlar cumartesi günü İzmir’de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul’da 18-20, İzmir’de ise 19-21 dereceler arasında seyredeceğini bildirdi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Bu yağışlar cumartesi günü önce Marmara ve Ege’de başlayacak ve bayramın ilk günü neredeyse Türkiye’nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar kısa süreli ama çok şiddetli yağan cinsinden olacak. Beraberinde dolu, hortum, yıldırım, gök gürültüsü de oluşturabilecek.” dedi. Uzmanlara göre, yağışlı hava İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bazı şehirlerde sel riskini de beraberinde getiriyor. Sıcaklıkların ise 4-5 derece düşeceği öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Çalışkan, “İzmir, Bergama, Balıkesir, Manisa, Trakya, Çorlu, Tekirdağ, Bursa, Yalova boyunca yağışlar çok şiddetli. O yüzden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. İstanbul’da da öğleden sonrayla akşam üstü arasında şiddetli yağmur var. Cumartesi de yer yer çok şiddetli yağacağı için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yağışlı hava cumartesi günü başkent Ankara ve tüm İç Anadolu’ya ulaşması bekleniyor. Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

UYWARILAR YAPILIYOR

Meteoroloji, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. Arife günü (29.03.2025 Cumartesi) Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yağışların olması bekleniyor. Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi), Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışındaki bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı) ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı bulutlu geçeceği bildiriliyor.