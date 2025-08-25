Ramazan Çimen Son Yolculuğuna Uğurlandı

BOĞULMA TEHLİKESİ SONRASINDA KAYBEDİLDİ

Samsun’da denizde yaşadığı boğulma tehlikesinin ardından hastaneye kaldırılan öğretmen Ramazan Çimen, memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Ramazan Çimen (46), ailesiyle birlikte Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a gitmişti. Atakum’da bulunan Karavan Parkı sahilinde denize girdiği sırada bir an için akıntıya kapıldı.

CANKURTARANA KOŞULDU

Cankurtaran ekipleri tarafından baygın halde denizden çıkarılan Çimen, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Sevilen öğretmen, Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öğle namazının ardından Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Çimen, burada dualarla defnedildi. Ailesi ve yakınları, bu acı gününde sıkıntılı süreçten geçerken, öğretmeninin kaybı nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor.