Ramazan’da Balık Tezgahlarında Durgunluk

RAMAZANDA BALIĞA İLGİ DÜŞÜYOR

Ramazan döneminde balık satışlarında belirgin bir durgunluk gözlemleniyor. İftarda balık tercih eden vatandaşlar en çok hamsi ve mezgit alıyor. Samsun’daki balık tezgahlarında bu dönemde hareketlilik azalmış olsa da, satıcılar yine de satış gerçekleştirdiklerini aktarıyor.

VATANDAŞLARIN TERCİHLERİ

Balık satıcısı Mehmet Kılıç, “Ramazan’da balık tezgahlarında sakinlik var ama yine de iyi durumdadır. Vatandaşlar en çok hamsi, mezgit, barbun alıyor. Bu sene sezonumuz da çok bereketli geçti. İnşallah seneye de böyle bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu sene balığa doydu” diyor. Diğer yandan vatandaş Yaşar Kuru, “Balık hep iyi, yeter ki ekonomi düzgün olsun. Ramazan’da en çok hamsi ile mezgit yedik. Bu bolluğa şükürler olsun” ifadesini kullanıyor. Üretim sürerken, Arzu Yılmaz ise “Balık fiyatları güzel. Biz tava balığını tercih ediyoruz. Fiyatlar ideal. Balık sezonunda en çok hamsi yedik” şeklinde görüş belirtiyor.

BALIK FİYATLARI

Tezgahlardaki balık fiyatları şu şekildedir: Hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, mezgit 120 TL, barbun 150 TL, palamut 200 TL, çupra 300 TL, sazan 150 TL, kefal 100 TL.