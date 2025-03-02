Ramazan’da Batman’da Çiğköfte Kuyrukları Oluştu

ÇİĞKÖFTEYE OLAN RAĞBET ARTIYOR

Batman’da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çiğköfteye ilgi her geçen gün artıyor. Gülistan Caddesi üzerinde çiğköfte satışı gerçekleştiren İdris Ekinci, Ramazan ayında satışlarının belirgin bir şekilde yükseldiğini ifade ediyor. Ekinci, “Yılın 12 ayı çiğköfte satıyoruz, ancak özellikle Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olduğu için talep daha fazla oluyor” diyor.

KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Çiğköfte alışverişinin yoğunluğuna dikkat çeken Ekinci, “Çiğköftemiz el yapımı. Özellikle iftara 2 veya 3 saat kala tezgahımın önünde uzun kuyruklar oluşuyor” şeklinde açıklama yapıyor. Ekinci, çiğköfte fiyatlarının her bütçeye uygun şekilde 50 liradan başladığını, 100 lira ve 150 lira aralığına kadar gidebildiğini de belirtiyor. BATMAN’da bu durum, iftar hazırlıklarının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.