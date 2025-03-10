Ramazan’da Edremit’te Gıda Denetimleri Sıklaştı

EDREMİT’TE RAMAZAN DENETİMLERİ

Balıkesir’in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte ilçedeki gıda işletmeleri üzerindeki denetimlerini artırdı. Bu denetimlerde, Ramazan kolisi satan işletmelerde bulunan ürünlerin muhafaza koşulları ve son tüketim tarihleri sıkı bir şekilde kontrol edildi.

TOPLU TÜKETİM ALANLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Denetimler, ekmek fırınları, unlu mamul üretim tesisleri, marketler, şarküteriler ve lokantalar gibi kalabalık tüketim alanlarını da kapsadı. Yetkililer, “Denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceğini” söylediler ve vatandaşların güvenilir, sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade ettiler.