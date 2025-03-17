Ramazan’da Eğlenceli ve Eğitici Etkinlikler

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ GEÇTİ

Bilecik’te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ramazan’da Çocuk Eğlenceleri’ etkinliği, Ramazan ayını coşku dolu hale getirdi. Bilecik merkez TOKİ Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bu etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün sunarak büyük ilgi topladı. Etkinliğin en dikkat çekici unsurlarından biri olan Gezici Kütüphane Otobüsü, çocuklara farklı bir deneyim sağladı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER

Etkinlik, kütüphane üyelik kartlarının dağıtılmasıyla başladı ve katılımcılar, kitap okuma, akıl oyunları ve boyama gibi çeşitli aktivitelerle zaman geçirdi. Çocuklar ayrıca otobüste sağlanan internet erişimi ve yapay zeka teknolojilerini keşfetme şansı buldu.

GELENEKSEL OYUNLARLA EĞLENCE DOPDOLU

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “TOKİ Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, çocuklar palyaço ve maskotlarla keyifli vakit geçirirken, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma ve karaoke gibi geleneksel oyunlarla eğlendi. Yüz boyama etkinlikleri de renkli anlara sahne oldu. Amacımız, çocuklarımızla geleneksel Türk oyunlarımızı oynayarak hem eğlenmek hem de bu kültürel değerlerimizi yaşatmak. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuzdur” diye belirtti. TOKİ Ortaokulu’nda başlayan bu eğlenceli etkinliklerin, Ramazan ayı boyunca diğer okullarda da devam edeceği açıklandı.