Ramazan’da Geleneksel Lezzetlerin Sağlık Faydaları

RAMAZAN AYINDA GELENEKSEL LEZZETLERİN FAYDALARI

Uzmanlar, Ramazan döneminde iftar sofralarında yer alan geleneksel yemeklerin sağlık açısından önemli yararları bulunduğunu öne sürüyor. Paça, kibe ve bumbar gibi yerel yemeklerin sindirim sistemini düzenlediği ve uzun süreli tokluk sağladığı bilgisi paylaşıldı. Beslenme uzmanları ve dahiliye hekimleri, bu tür yemeklerin protein ve kolajen açısından zengin olması sebebiyle, açlık sonrası mideyi yormadan enerji sağladığını ifade ediyor.

YEMEKLERİN NİTELİKLERİ

Özellikle paça çorbasının sindirimi kolaylaştırdığı, kibenin lifli yapısı sayesinde tok tuttuğu ve bumbarın doğal yağ içeriğiyle iftar sonrası halsizliği giderdiği vurgulandı. Uzmanlar, bu yemeklerin aşırı yağlı ve baharatlı tariflerden kaçınılarak hazırlandığı takdirde Ramazan’da rahatlıkla tüketilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu besinlerin vitamin ve minerallerle dolu içeriği, oruç sırasında kaybolan enerjiyi geri kazandırma potansiyeline sahip.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİM TAVSİYESİ

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyen bireylere, geleneksel mutfaktaki bu besleyici lezzetlerin ölçülü bir şekilde tüketilmesi öneriliyor. Lokanta işletmecisi Ramazan Nazan, Diyarbakır’da iftar vaktinde herkesin ciğerle orucunu açmayı tercih ettiğini belirtiyor. Nazan, “Diyarbakır’ımızın ciğeri dışında bumbar, şırdan ve paça gibi birçok sağlıklı yemeğimiz var. Özellikle kış aylarında rağbet gören bu yemekler, Ramazan ayında da iftarda tercih ediliyor. Sağlıklı bir yemek, sağlıklı yaşam içindir. Müşterilerimizin çoğu hekimdir ve bu yiyecekleri tavsiye ediyor” şeklinde konuştu.