Ramazan’da Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

RAMAZAN AYI DENETİM RAKAMLARI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ramazan döneminde yapılan denetimlerle ilgili çarpıcı rakamlar verdi. “126 bine yakın denetimi sadece Ramazan ayı içerisinde yaptık. Ramazan ayı denetimlerinde de yaklaşık 220 milyon lira idari para cezası uyguladık” açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı boyunca toplam 8 bin gıda kontrol görevlisiyle 256 bin resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda 5 bin 500 işletmeye, toplamda 500 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca yaklaşık 154 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

DENETİM SIKLIĞI ARTIRILDI

Ramazan ayında gıda güvenliği için denetimlerin artırıldığı ve geniş bir yelpazede işletmelerin kontrol edildiği belirtildi. Ekmek ve pide üretim yerlerinden şekerleme ve pastacılık işletmelerine kadar birçok alanda toplam 126 bin denetim yapıldı. Bu süre zarfında 2 bin 500 işletmeye idari para cezası verildi. Ayrıca, yaklaşık 70 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ramazan döneminde uygulanan toplam idari para cezası ise yaklaşık 220 milyon lira olarak kaydedildi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ankara’daki baklava üretim tesislerinde yapılan denetimlerin ardından bazı açıklamalar yaptı. “81 il, 922 ilçede yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Gıda denetimlerinde halkın sağlığına yönelik riskli gördüğümüz 5 bin 500 işletmeye idari para cezası uyguladık. 500 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, halk sağlığı açısından riskli bulunan 154 işletme hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

RAMAZAN BAYRAMI DENETİMLERİ

Ramazan ayı denetimlerinin ardından Ramazan Bayramı boyunca denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Dilber, “Ekmek, pide, şekerleme, şekerli ürünler, börek gibi ürünlere yoğunlaşıyoruz. Ramazan Bayramı boyunca da denetimlerimiz sürüyor. Halkın çok tükettiği pasta, börek ve şerbetli tatlıların toplu üretildiği ve satışının yapıldığı yerler, denetim alanımız içerisinde” şeklinde konuştu.