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Ramazan’da Hurma Fiyatları Yüzde 30 Zamlandı

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HURMA FİYATLARI YÜKSELİYOR

Ramazan ayının vazgeçilmez unsurlarından biri olan hurma tezgahlarda yerini almaya başladı. İstanbul Eminönü’nde fiyatlar dükkanlara göre değişkenlik gösteriyor ve geçen yıla kıyasla yüzde 30 artış yaşanıyor.

KİLOSU 140 LİRADAN BAŞLIYOR

Hurma çeşitleri ve boyutları, fiyatları belirleyen önemli etkenler arasında bulunuyor. Hurmanın kilosu 140 liradan başlayarak 650 liraya kadar yükselebiliyor. Farklı cinsler ve büyüklüklere göre 70-80 lira arası fiyat farklılıkları meydana geliyor.

EN PAHALISI KUDÜS HURMASI

Kudüs hurması, diğer çeşitlerle kıyaslandığında daha yüksek fiyatlara satılıyor. Bazı dükkanlarda ise Ramazan ayına özel indirimler dikkat çekiyor.

ESNAF UMUTLU

Esnaf, ürünlerde 30-40 lira civarında indirim uyguladıklarını ifade ediyor ve ay sonu itibarıyla alım hareketliliğinin artacağına inanıyor. Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

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