Ramazan’da İsmetpaşa’da Mukabele Etkinliği

RAMAZAN AYINDA MUKABELE PROGRAMI DÜZENLENİYOR

Bilecik’in İsmetpaşa Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşaması için mahalle konağında kadınlara yönelik mukabele programı gerçekleştiriliyor. Bu program, İsmetpaşa Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenleniyor ve Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Mahalle sakinleri her gün bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim tilavetini yapıyor ve bu özel ayın manevi ikliminden yararlanıyor.

KADINLAR MUKABELE İLE RAMAZAN’I YAŞIYOR

Mukabele programında kadınlar, Ramazan ayının feyzini mukabele okuyarak deneyimliyor ve Kur’an-ı Kerim’in bereketini paylaşıyor. “Hanımların yoğun ilgisi ve manevi coşkusu eşliğinde gerçekleşen ziyaret, temennilerle son buldu.” Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, mahalle konağında mukabele okuyan kadınları ziyaret ederek, Ramazan ve mukabelenin önemi hakkında sohbet etti. Müftü Dilek, mukabele geleneğinin asırlardır devam ettiğini vurguladı.

MÜFTÜ DİLEK’TEN MUKABELE VURGUSU

Müftü Dilek, Kur’an-ı Kerim’in Ramazan’da daha fazla okunması ve yaşanması gerektiğini belirterek, “Mukabele, bizleri Kur’an-ı Kerim’le buluşturan ve onun rehberliğinde hayatımızı şekillendirmemize vesile olan güzel bir ibadettir. Sizlerin bu güzel ortamda bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dinlemesi, Ramazan’ın bereketini en güzel şekilde yaşamanın bir örneğidir. Rabbim niyetlerinizi kabul eylesin, dualarınızı makbul kılsın.” ifadesinde bulundu. Mukabele programı, Ramazan ayı boyunca devam edecek ve mahalle sakinleri için önemli bir manevi etkinlik olarak varlığını sürdürecek.