Ramazan’da Mahalle Muhtarlığından Pide Yardımı

RAMAZANDA DAYANIŞMA GELENEĞİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Haşim İşcan Mahallesi’nde, Ramazan döneminin en önemli sembollerinden biri olan pide, 13 yıldır mahalle muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Mahalle Muhtarı Halil Ay, bir hayırseverin katkılarıyla gerçekleştirilen bu yardım kampanyasında günlük olarak 600-650 pide dağıtıldığını aktarıyor. Mahalle sakinlerinin yanı sıra, yaklaşık 16-17 farklı mahalleden vatandaşlar da bu gelenekten faydalanıyor. İftar saatine yaklaşık iki saat kala muhtarlık binası önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve vatandaşlar sıcak pidelerini alarak evlerine dönüyor.

YEREL TOPLUMU BİR ARAYA GETİRMEK

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, bu yardım kampanyasının esas amacının toplumsal dayanışmayı artırmak ve insanları bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Ay, “Bizim isteğimiz vatandaşlarımızla birleşmek, bir aile gibi olmak. Bu bizim kültürümüzde var; yardımlaşmak, dayanışma göstermek. Burada insanlar birbirleriyle tanışıyor, dertlerini paylaşıyor, komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor” diyor. Ay, vatandaşların bu yardımdan olumlu bir şekilde etkilendiğini belirterek, “Hemen hemen 16-17 mahalleden gelip pide alan var. Bunu büyük zevkle dağıtıyoruz. Çünkü her vatandaşımızın gerçekten ihtiyacı var. Pide deyip geçmeyin, iki pide şu an da 40 lira. Vatandaşlarımıza küçük de olsa yardımımız dokunabiliyorsa ne mutlu bize” şeklinde ifade ediyor.

YAŞLILARA VE HAREKET EDEMEYENLERİNE YARDIM

Muhtarlık, yalnızca pide dağıtmakla kalmayıp, Ramazan boyunca yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlara da yemek servisi yapıyor. Ay, “Mahallemizde yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle yatalak ve hareket edemeyen yaşlılara her gün iftarlık yemeklerini ulaştırıyoruz” açıklamasını yapıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

70 yıldır Haşim İşcan Mahallesi’nde yaşayan Kahraman Hayta, muhtar Halil Ay’ın mahalledeki hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti belirtiyor. Hayta, “Böyle bir muhtar Antalya’da çıkmaz. Her şeyiyle dört dörtlük bir adam. Yoksulların evine kadar gidiyor, yemeklerini ulaştırıyor. Her Ramazan pide dağıtımını büyük bir özenle sürdürüyor” diyor. Başka bir mahallede yaşayan bir vatandaş ise, “Bizim mahallemiz farklı ama biz buraya geliyoruz. Halil Bey’in samimiyeti, saygısı ve çalışkanlığı bizi buraya çekiyor. Allah razı olsun, herkesin hayır duasını alıyor” ifadelerini kullanıyor.