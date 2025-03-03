Ramazan’da Üsküdar Balıkçılar Çarşısı Hareketlendi

RAMAZAN AYINDA TEZGAHLAR HAREKETLENDİ

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte, Üsküdar’daki ünlü Balıkçılar Çarşısı’nda tezgahlar yeniden canlanıyor. Müslümanlar, 1 ay sürecek oruç ibadetini gerçekleştirirken, bu dönem yalnızca bir dini sorumluluk olmaktan öte, yeme içme alışkanlıklarını da ön plana çıkarıyor. Orucun sağlığa olan faydaları sıkça dile getirilirken, uzmanlar daha sağlıklı ve dengeli bir Ramazan dönemi geçirmek için çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.

VATANDAŞLAR İFTAR VE SAHUR SOFRALARINI PAYLAŞTI

Haber ekibimiz, Ramazan boyunca Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda alışveriş yapan vatandaşlarla röportaj yaparak, iftar ve sahurda tercih ettikleri yiyecekleri öğrenmeye çalıştı. Birçok kişi, iftar sofralarında çorbanın vazgeçilmez olduğunu ifade ederken, sahurda ise suyun yanı sıra kahvaltılıkların daha fazla öne çıktığını belirtti. Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin oruç tutanlar için sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ

Ramazan ayında dengeli beslenmenin, oruç tutanların hem sağlıklarını korumalarına yardımcı olacağı hem de daha verimli bir ibadet süreci geçirmelerine olanak tanıyacağı önemle vurgulanıyor. Oluşacak bu denge, hem ruhsal hem de fiziksel sağlık için gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.