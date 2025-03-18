Ramazan’da Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri Uyarısı

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMLERİ

Dolandırıcılar, vatandaşları hedef almak için farklı zamanlara yönelik çeşitli yöntemler deniyor. Özellikle Ramazan ayı boyunca ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir’ mesajları gönderen dolandırıcılar, bu mesajlardaki linklerle kişilerin telefonlarına sızarak banka hesaplarından özel bilgilere ulaşmayı hedefliyor. Uzmanlar, dolandırıcıların kara para aklama gibi tehlikeli yöntemlerden yararlanmaya çalıştığını belirtiyor.

İFTAR ZAMANI OYUNU

Dolandırıcıların Ramazan ayı boyunca stratejilerini değiştirdiğine dikkat çeken avukat Asiye Tuğçe Çakır, “Yeni dolandırma sisteminde insanlara SMS veya WhatsApp üzerinden ‘iftar programına yeriniz ayırtılmıştır, iftar rezervasyonunuz yaptırılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirebilirsiniz veya iptal edebilirsiniz’ şeklinde mesajlar atıyorlar. Bu linklere tıklayan vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Dolandırıcılar özellikle iftar saatine yakın zamanda harekete geçiyor” dedi.

KİŞİSEL BİLGİLERE ULAŞIM RİSKİ

Bir dolandırıcılık olayından sonra, dolandırıcıların kullanıcıların özel bilgilerine eriştiklerini belirten Çakır, “Geçmişte dolandırıcılar sadece banka hesaplarına girebiliyorken, şimdi telefonlardaki özel bilgilere, hatta notlar bölümüne kadar ulaşabiliyorlar. İnsanlar güçlü telefon kilitlerine sahip olsa bile, kişisel güvenliklerine dikkat etmelidir. Artık dolandırıcılar, sadece para değil, aynı zamanda ticari hayatla ilgili bilgileri de ele geçirip, şantaj yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

KARA PARA AKLAMA TEHLİKESİ

Dolandırılan kişilerin yalnızca maddi kayıplar yaşamadığına dikkat çeken Çakır, “Dolandırıcıların hedefi sadece banka hesaplarındaki paraları almak değil, yurt dışından gelen kara paraları belirlenen hesaplara aktarıp daha sonra kendi hesaplarına geçiş yapmaktır. Bu durum, kişilerin kara para suçlamasıyla karşılaşmalarına yol açabilir. İnsanlar, telefonlarına gelen mesajların güvenilir olup olmadığını sorgulamalı ve dostlarıyla bu konuyu paylaşarak doğrulama yapmalıdır” şeklinde konuştu.

– KONYA