Ramazan’da Yirmiikigün Mahallesi’nde Buluşma

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ARAYA GELEN MAHALLE SAKİNLERİ

Kahramanmaraş’ın Yirmiikigün Mahallesi’nde, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla 22’nci günün iftarında mahalle sakinleri bir araya geldi. Ramazan ayının bereketi burada coşku ile yaşanıyor. Onikişubat ilçesindeki bu etkinlik, yerel bir iş insanı tarafından organize edildi ve 22’nin anlamını vurgulayan bir iftar programı gerçekleştirildi.

HİZMETTEN MEMNUNİYET

Etkinliğe katılan ve yaklaşık 2 bin kişinin bir araya geldiği iftar organizasyonunda Yirmiikigün Mahallesi sakinlerinden biri olan Süreyya Bozgeyik, “Çok güzel bir şey yapmışlar hepsinden Allah razı olsun. Ramazanımız kalabalıkla, neşe ile ve huzur ile daim olsun. Ülkemizi rabbim kötü şeyler yaşatmasın, depremi yaşadık biz burada, birliğimiz daim olsun,” şeklinde duygularını ifade etti.

ORGANİZASYONUN BAŞARISI

Etkinliğe ailesiyle katılan Zübeyde Karakale ise “Bugün burada çok güzel bir organizasyonda hep birlikte orucumuzu açtık. Çok güzel bir organizasyondu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz,” dedi.

DEVAM EDECEK ETKİNLİKLER

İftarı organize eden Bekir Kılıç, “2 yıldır organizasyonlarımız devam ediyor,” diyerek bu güzel geleneğin süreceğini belirtti.