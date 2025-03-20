Ramazan Davulcusu Husumeti Kavgaya Dönüştü

MEYDAN SAVASI GİBİ KAVGA

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen büyük bir kavga, iki grup arasında yaşanan bir husumet sonucu ortaya çıktı. Olayın, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında davul çalıp bahşiş toplama meselesi yüzünden çıktığı öğreniliyor. Kavga, çarşı merkezi Kültür Merkezi yanı caddede, öğle saatlerinde gerçekleşti.

HUSUMETİN KAYNAĞI RAMAZAN GELENEĞİ

İki ailenin mensupları arasında devam eden bu husumet, bu yıl Ramazan ayında Kulu’nun kenar mahallelerinde de davul çalıp bahşiş toplarken yeniden alevlendi. Bugün karşılaşan gruplar arasında başlayan çatışmada sopa, demir, bıçak ve taş gibi çeşitli aletler kullanıldı. Ortam adeta bir savaş alanına dönüştü.

KAVGADA YARALANANLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Kavga sonucunda yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay sonrası bölgede çok sayıda suç aletini topladı ve olayla ilgili olarak bir tahkikat başlattı. Olayın detaylarına yönelik araştırmalar devam ediyor.