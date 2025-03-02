Ramazan Davulcusunun Tehlikeli Yolculuğu Görüntülendi

RAMAZAN DAVULCUSUNUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Küçükçekmece’de bir Ramazan davulcusu, otomobilin bagaj kısmında oturarak davul çalmaya devam etti. Bu tehlikeli yolculuk, başka bir aracın içerisindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Davulcu, sahur vaktinde otomobilin arka kısmına oturarak davul çalmayı sürdürdü. Davulcunun tehlikeli hareketleri, seyir halindeki aracı kullanmaya devam edenler için ise endişe verici bir manzara oluşturdu.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Bir başka aracın içindeki kişi, bu ilginç ve tehlikeli olayı anbean cep telefonuyla görüntüledi. Aracın hareketi devam ederken, davulcunun bu cesur performansı dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti. Olayın yaşandığı sokaklar, bu sıra dışı görüntüyle gündeme gelirken, tehlikeli performans izleyenlerden yoğun tepki aldı.