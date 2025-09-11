Haberler

Ramazan Demiryürek Uçurumdan Düştü, Kurtarıldı

İNCE HAZIRLAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Aydın’ın Söke ilçesinde 37 yaşındaki Ramazan Demiryürek, yaklaşık 100 metrelik bir uçurumdan düşerek yaralandı. Olay, sabah saat 08.00 civarında Atburgazı Mahallesi’nde dağlık bir alanda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden Demiryürek, uçurumdan aşağıya düştü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, yaralıyı kurtarma çalışmalarına hemen başladı. AFAD ekipleri, Demiryürek’i bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Alınan ilk yardım sonrası, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

