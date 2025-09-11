Ramazan Demiryürek Uçurumdan Düştü, Kurtarıldı

İNCE HAZIRLAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Aydın’ın Söke ilçesinde 37 yaşındaki Ramazan Demiryürek, yaklaşık 100 metrelik bir uçurumdan düşerek yaralandı. Olay, sabah saat 08.00 civarında Atburgazı Mahallesi’nde dağlık bir alanda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden Demiryürek, uçurumdan aşağıya düştü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, yaralıyı kurtarma çalışmalarına hemen başladı. AFAD ekipleri, Demiryürek’i bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Alınan ilk yardım sonrası, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.