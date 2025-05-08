PERU’DA ALTIN MADALYA KAZANAN HALTERCİYE COŞKULU KARŞILAMA

ÇANKIRI – Peru’da gerçekleşen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası’nda başarılı bir performans gösteren milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, çiçeklerle karşılandı. Yıldız erkekler kategorisinde 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazanan Ramazan Efe Yılmaz, Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi. Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılama törenine ailesi, arkadaşları, sporcular ve Çankırı protokolü katıldı. Ramazan Efe Yılmaz, büyük bir coşkuyla çiçeklerle karşılandı.

Ramazan Efe Yılmaz, hedefinin Türkiye’yi daha iyi temsil etmek olduğunu belirtti. “Aklımda Avrupa rekoru vardı ama geçirdiğim tüm yarışlarda aralarından en iyisi buydu. Bana destek veren hocalarıma ve müdürlerimize çok teşekkür ederim. Bir sonraki hedefim, inşallah ileriki yarışlarda ülkemizi daha da iyi temsil etmek. Her sporcunun hedefi olduğu gibi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİLERİMİZLE GURURLUYUZ

Yılmaz ile gurur duyduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, “Ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıracak gibi görünüyor. Biz kendisi ile gurur duyuyoruz. Daha nice sporcularımızın da yetişmesini arzu ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim göğsümüz millet olarak kabardı. Sporcumuzun ve öğrencimizin daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz. Yolu bahtı açık olsun” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da sporcunun başarısından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Şu anda çok gururlu ve mutluyuz. Sporcumuzun, hem ilimizi hem de Türkiye’mizi dünyada temsil etmesi bizi çok gururlandırdı” dedi.