Ramazan Hazır Yemek Sektörünü Canlandırıyor

RAMAZAN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

1 Mart’ta başlayacak olan ramazan ayının girişi, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemek alanında da canlılık yaratması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yaşanan yoğunluğun, iftar vaktiyle birleşerek hareketlerinin artması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, ramazan için tüm hazırlıklarını tamamlayarak bu mübarek ayı karşılamaya hazırlanıyor.

HAYIRSEVERLERDEN BEKLENTİ VAR

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, fabrikaların çalışma saatlerine dikkat çekti. “Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun düşmesini bekliyoruz” diyen Bozdağ, “Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı ramazan kumanyalar ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Ramazan’a özel kumanya paketlerinin, un, yağ, makarna ve pirinç gibi bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu vurguladı. “Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin erzak ihtiyacını karşılıyoruz. Bunu işverenlere sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

İFTAR MENÜLERİ ÖZEL HAZIRLANIYOR

Bozdağ, ramazan ayında standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemeklerine yer verileceğinin altını çizdi. “Çorba ve kavurma ile başlayan, tereyağlı pilavdan Osmanlı tulumbasına kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü hazırlıyoruz. Dökme yemek olarak ya da paketli şekilde sunabiliyoruz.” dedi. Dökme olarak hizmet verdiklerinde, 4 kap yemek için normalde 150-200 lira olan fiyatın, iftariyeliklerle birlikte 380-420 lira arasında olduğunu belirtti. Paketli seçeneklerin ise 550-600 lira seviyelerine kadar çıktığını açıkladı. Masaya servis edilen etli ve tavuklu serpme yemeklerin ise 650-1000 lira aralığında değiştiğini aktardı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bozdağ, ramazan ayında özelikle “ramazan kondu” adı verilen denetimsiz yerlerde yapılan toplu iftar yemeklerine dikkat çekti. “Bu tür yerlerde hazırlanan yemekler, sağlıksız koşullardan dolayı birçok kişinin zehirlenmesine yol açabiliyor.” uyarısında bulundu. “Tüketiciler, yaşadıkları ilde tarım il müdürlüklerinde lisanslı yemek firmalarından ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu üyesi firmalardan yemek almaları daha güvenli olacaktır.” şeklinde bilgi verdi. Mevlit, köy ya da cami derneklerinde bu tür sağlık sorunlarının oldukça yaygın olduğunu belirtti ve vatandaşların lisanslı firmalardan yemek almasının önemini vurguladı.