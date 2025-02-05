Ramazan İçin Et İçin 40 Bin Hayvan Tedariği

BAKAN YUMAKLI’DAN RAMAZAN HAZIRLIKLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündeme dair soruları yanıtladı. Yapılan açıklamada, “Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan’da kırmızı ette fiyat artışına sebep olunmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedariğini yaptık” ifadesine yer verildi. Bakan Yumaklı’nın açıklamaları ise devamında şu şekilde aktarıldı: “2024 yılının şubat ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık. Bu yıl, planlı üretim, sözleşmeli üretim ve işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi devrim niteliğindeki uygulamaları hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımızın duyurduğu proje, hayvancılık yol haritamızın bir parçası. Peyderpey bu yol haritasına uygun projelerimizi hayata geçiriyoruz.”

ÜRETİMİ ARTIRMA HEDEFİ

Bakan Yumaklı, projenin detaylarına değinerek, “Hayvansal üretimin içinde yer almak isteyen gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin başvurması halinde TİGEM’den gebe hayvan temin edeceğimizi belirtiyoruz. Ayrıca, hayvan sayısı 200’ün altında olan işletmeler de bu başvuruya dahil olabilecek. Burada temel amacımız, her fırsatta vurguladığımız gibi, hem bitkisel hem de hayvansal üretimi planlı bir şekilde artırmak” dedi.

RAMAZAN DÖNEMİ FİYA ALINAN TEDBİRLER

Ramazan ayı öncesinde ürün fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, “Ülkemizde herhangi bir ürünün fiyatı arz eksikliği nedeniyle artma eğiliminde değil. Geçtiğimiz ay perakendecilerle bir araya geldik, ikazlarımızı yaparak taleplerini ve görüşlerini aldık. Ramazan öncesi bu tür sorunlar yaşamayacağız, yaşansa bile lokal olur ve devlete müdahale edilecektir. Ramazan farklı bir atmosfer sunuyor. Diğer günlerde indirim olurken, Ramazan’da artış davranışları gözlemleniyor” diye konuştu. Ayrıca, “Pandemiden bu yana insanların davranışlarında bir kırılganlık söz konusu. Denetimlerimiz sürecek, güvenilir gıda alanında karşımıza çıkan uygunsuzlukları Ticaret Bakanlığı’na bildiriyoruz” açıklamasını yaptı. Ramazan için alınan önlemler çerçevesinde, “Kırmızı et üretimi konusunda hedefimizi açıkladık. Ramazan’a özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı tamamladık. 40 bin kasaplık hayvan tedariği sağlandı. Amacımız üreticilerin zarar etmemesi ve fahiş fiyat artışlarını engellemektir. ESK’nın tedariğinden yararlanan market grupları, et fiyatlarını sabitlemiş durumda” dedi.