Ramazan İçin Hafif Tatlı Tarifleri

RAMAZAN ayında HAFİF TATLI ALTERNATİFLER

Ramazan ayında şerbetli ve ağır tatlılar yerine hafif alternatifler arayanlar için sütlü tatlılar mükemmel bir seçenek sunuyor. Şef Semanur Önal, şeker kullanmak istemeyenler için özel bir hurmalı muhallebi tarifi paylaşıyor. Ayrıca, sosyal medyada popüler olan soğuk baklava tarzında hazırlanan çikolatalı güllaç tarifi de Şef Didar Başgöze tarafından anlatılıyor. Önal, “Ramazan ayında sütlü tatlılar bizim için daha hafif” diyerek, tahinli tariflerin de sağlıklı alternatifler olduğunu vurguluyor. Dondurmalı helva gibi hafif tatlılar da oruç tutarken tercih edilebilir. Şeker tüketmek istemeyenler için iftar sofralarına özel hurmalı muhallebi öneriyor.

HURMALI MUHALLEBİ TARİFİ

Önal, 6 kişilik hurmalı muhallebinin yapımını şu şekilde açıklıyor: “Çekirdeği çıkarılan 35 jumbo boy hurmayı, 20 dakika sıcak suda bekletiyoruz. 1 litre sütü tencereye alıyoruz. İçine tepeleme 1 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz, çırpıyoruz. Hurmaları süzerek sütün içine ekliyoruz. Kısık ateşte hurmaları biraz daha yumuşatıyoruz. Ilıdıktan sonra tencereyi ocaktan alıp hurmaları mikserle eziyoruz. Ardından tencereyi tekrar ocağa alıyoruz ve göz göz kıvama gelene dek muhallebiyi pişiriyoruz. Piştikten sonra içine öğütülmüş ceviz ve tarçın ekliyoruz. Tarçını pişirdikten sonra eklemek önemli, aksi takdirde acı tat bırakabilir. Son olarak muhallebiyi kaselerde dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.”

ÇİKOLATALI GÜLLAÇ YAPIMI

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü Mutfak Şefi Didar Başgöze, güllaç yapımını anlatırken, “Güllaç, Osmanlı mutfağından çıkıp halk mutfağına yerleşen bir tatlıdır. Güllaç yaparken önce 1 litre 250 mililitre süt, 1 buçuk su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kakaoyu karıştırarak ısıtıyoruz. Karışım 45 dereceye geldiğinde ocaktan alıyor ve içine damla çikolata ekliyoruz. Çikolatalar eridikten sonra, bu karışımı ılık bir şekilde güllaç yapraklarının üzerine döküyoruz. Süt ne çok sıcak ne de soğuk olmalı, çünkü sıcak süt yaprakları hamurlaştırabilir. Ardından birkaç güllaç yaprağını yerleştirip, aralarına ceviz kırığı ve Antep fıstığı serpiyoruz. Üzerine tekrar sütle ıslattığınız güllaç yapraklarını ekliyoruz. Bu işlemi birkaç kat yaparak, son olarak tatlıyı bir saat dinlenmesi için dolaba bırakıyoruz. Güllaç yapraklarını dizerken, parlak kısmın üstte olduğundan emin olun. Bu, sütü daha iyi çekmelerini sağlıyor” diyor.