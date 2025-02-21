Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme İpuçları

RAMAZAN’A HAZIRLIK İÇİN GIDA TAVSİYELERİ

Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Ramazan ayına sağlıklı bir giriş yapmak için dikkate alınması gereken noktaları sıralıyor. Su alımından öğün aralıklarına kadar pek çok faktör, uzun süreli açlığa vücudun uyum sağlaması açısından kritik bir öneme sahip. Garipağaoğlu, “Ramazan’a hazırlanırken vücudu ani değişikliklere karşı adapte etmek için bazı beslenme düzenlemeleri yapmak gerekiyor. Özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmeli ve bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tercih edilmelidir” diyor.

SU TÜKETİMİNİ ARTTIRMAK

Ramazan boyunca uzun süre aç kalacak olan vücudun dengeli bir şekilde adapte olabilmesi için bazı beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekiyor. Günlük en az 2-2,5 litre su içmek, susuzluk toleransını artırarak oruç sırasında daha rahat hissetmeyi sağlıyor. Kafeinli içecekler ise, baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlara yol açabileceği için çay ve kahve tüketimini Ramazan öncesinde kademeli olarak azaltmak önemli.

ŞEKER VE RAFFİNE KARBOHİDRATLARDAN KAÇINMAK

Basit şekerlerden ve hızlı sindirilen karbonhidratlardan uzak durmak, tam tahıllı gıdalar, baklagiller ve sebzeler gibi düşük glisemik indeksli besinleri tercih etmek, kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlarken, uzun süre tok kalmayı kolaylaştırıyor. Normalde sık sık yemek yiyenler için Ramazan’da aniden uzun saatler aç kalmak zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden ara öğünleri azaltmak ve ana öğünlerin saatlerini kademeli olarak kaydırmak faydalı olabilir.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN BESİNLER

Ramazan ayı boyunca bağışıklık sisteminin güçlü kalması gereksinimi, hem enerjik hissetmek hem de sağlık sorunlarından korunmak açısından önemli. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Protein açısından zengin besinleri tüketin” diyerek, peynir, yoğurt ve kefir gibi süt ürünlerinin bağışıklık sistemini destekleyen önemli gıdalar arasında olduğunu belirtiyor. D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve ürünlerinin, vücudu daha dirençli hale getirebileceği vurgulanıyor.

SAĞLIKLI BİR BESLENME PLANI OLUŞTURMA

Lif açısından zengin sebzeler, fermente gıdalar ve probiyotiklerin sindirimi düzenleyerek mide problemlerini önleyebileceği ifade ediliyor. Antioksidan kaynaklarının, özellikle C vitamini ve çinko içeren gıdaların, bağışıklık sistemini güçlendirebileceği de aktarılıyor. Muratbey’in D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleri, hem tok tutucu hem de besleyici yapısıyla sağlıklı bir alternatif sunuyor. Muratbey Plus Kaymaklı, prebiyotik ve whey protein içeren yapısıyla sindirimi destekleyerek vücudun ihtiyacı olan besin ögelerini sağlama noktasında faydalı olabiliyor. Sağlıklı bir beslenme planı hazırlamak ve su alımına dikkat etmek, Ramazan sürecini daha konforlu hale getirebilir.