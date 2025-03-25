Ramazan İkramiyesi Ödemeleri ve Takvim Açıklandı

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç ilerliyor. SSK (4a) kapsamında aylık alanların ilk ödemeleri dün yapıldı, geri kalanlar ise takvime uygun olarak devam ediyor. Bugün, SSK emeklisi olan 20, 21 ve 22 nolu sigortalıların ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. BAĞ-KUR (4b) emeklileri ise ikramiyelerini 27 Mart’ta alacak.

MECLİSTE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmeleri TBMM’nin ilk oturumunda gündeme alınması bekleniyor. Ancak Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle, yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaplara yatırılması gerekliliği ortaya çıktı. TBMM’de onaylanacak önerilerin Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının, Ramazan Bayramı sonrasını bulabileceği belirtilince, emeklilerin mağduriyetini gidermek amacıyla eski tutarların bayramdan önceki dönemde ödenmesi kararlaştırıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu. SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar içinse Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart olarak belirlendi. Açıklamanın devamında, “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.