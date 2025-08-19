Ramazan K. Gözaltına Alındı, İnceleme Başladı

İNEGÖL’DE TEPKİ ÇEKEN AYİN RİTÜELİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden Ramazan K.’nin, ayin ritüeli boyunca evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntüleri, sosyal medya platformlarında büyük bir tepkiye neden oldu. Ramazan K., gelen şikayetler üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği hayvanları kurban etti ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya üzerinde yayımladığı videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını belirten Ramazan K., şu ifadeleri kullandı: “Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir.” Ayrıca, biyoenerji uzmanı olduğunu da dile getiren Ramazan K., biyoenerji seanslarının nasıl yapıldığını anlatırken, “Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum,” dedi.

EVİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Ramazan K.’nin gerçekleştirdiği ayin ve biyoenerji seanslarına dair yapılan paylaşımlar ve açıklamalar sonrasında, şikayet üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alınarak evinde inceleme başlatıldı. Bu durum, toplumda ciddi bir tartışma başlattı ve gelen tepkilerin artmasına neden oldu.