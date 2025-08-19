Ramazan K. Şamanım Dedi, Gözaltına Alındı

ŞAMANLIK İDDİASI VE AYİN TEPKİSİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu öne süren Ramazan K., evinde gerçekleştirdiği ayin ritüeli kapsamında kestigi küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu durum tepkilere neden olurken, Ramazan K., şikayetlerin ardından savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

SOCİAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMALAR

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan Ramazan K., evine getirdiği hayvanları kurban ederek video kaydı yaptı. Paylaştığı görüntülerde “Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı, sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, biyoenerji uzmanı olduğunu söyleyen Ramazan K., uzaktan ve yakından enerji seansları yaptığını aktardı.

GÖZALTINA ALINMA VE İNCELEME

Ramazan K., sosyal medya aracılığıyla yaptığı bu açıklamaların ardından savcılık talimatıyla gözaltına alırken, evinde de inceleme başlatıldı. Ramazan K.’nın yaptığı ritüeller ve paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.