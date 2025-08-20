Ramazan Kalkan Tutuklandı Sosyal Medya Yüzünden

TUTUKLANMA SÜRECİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu söyleyen Ramazan Kalkan, evinde gerçekleştirdiği ayin sırasında küçükbaş ve kanatlı hayvanları kesip, bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alındı. Kalkan, “Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence” suçları nedeniyle tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kalkan’ın yaptığı paylaşımlar, çok sayıda kişinin tepkisini çekti ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay, hayvan hakları savunucuları tarafından da yakından takip edildi. Kalkan’ın ifadeleri ve durumu, soruşturma sürecinin ilerleyen aşamalarında detaylı bir şekilde incelenecek.