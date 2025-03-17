Ramazan Öncesi Denetimlerde 3 Milyon Ceza

RAMAZAN DÖNEMİ DENETİMLERİ ARTIRILDI

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı ve bayram öncesi denetimleri sıklaştırarak Bursa’da 76 günde 1.021 işletmede toplam 392 bin ürün denetliyor. Bu süreçte yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası kesildi. Ekipler, market raflarındaki fiyat etiketlerini kontrol ederken, kasalarda fiş ve fiyat karşılaştırması da yapıyor. Ekmeğin gramajından son kullanma tarihine kadar her bir ürün detaylı şekilde inceleniyor. Raflarda fiyat etiketi olmayan ürünler ya da etiket ve kasa fiyatı arasında uyuşmazlık olan durumlarda her bir aykırılık için 3.166 lira idari para cezası uygulanıyor.

DENETİMLERİN SEBEBİ

Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Arslanlar, Ramazan Bayramı nedeniyle denetimlerin daha da sıklaştığını belirtti. “Marketlerde Ramazan Bayramının yaklaşması sebebiyle fırsattan istifade ederek temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını kontrol ediyoruz.” diyen Arslanlar, haksız fiyat artışları konusunda da uyardı. “Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyat artışı gerçekleştirenlere, ‘Haksız Fiyat Artışı’ tutanağı düzenleyerek son 3 aylık alış faturalarını istiyoruz. Bakanlığımız, fahiş fiyat artışı yapanlara 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulayabiliyor.” şeklinde ekledi. Yine kafe ve restoranlarda da menü listelerinin varlığını kontrol ettiklerini ifade eden Arslanlar, “Menü ve fiyat listeleri bulunmazsa, ürün başına 3.166 lira idari para cezası uygulanıyor.” dedi.

CEZA MİKTARI VE İSTATİSTİKLER

İsmail Arslanlar, 2025 yılının başından bugüne kadar Bursa’daki denetimleri değerlendirdi. “Bugüne kadar 1.021 işletmede yaklaşık 392 bin ürün denetlendi. Toplamda yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu cezalara bakanlığımızın kestiği ‘Haksız Fiyat Artışı’ cezaları dahil değildir.” açıklamasında bulundu.

– BURSA