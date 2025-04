Ramazan Öncesi Et Fiyatları Yükseliyor

RAMAZAN ÖNCESİ KIRMIZI ET FİYATLARINDA ARTIŞ

Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, endüstriyel yemek sektörünü ciddi bir maliyet kriziyle karşı karşıya bıraktı. Beyaz et fiyatlarında henüz resmi bir artış olmadığı belirtilse de, endüstriyel yemek üreticileri, beyaz et sektörünün kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi bahane gösterebileceğinden ve yaklaşan mangal sezonunun beyaz et fiyatlarını artırabileceğinden endişe duyuyor. Bu durum, yemek firmalarını alternatif çözümler aramaya zorlamakta ve geçici olarak “vejetaryen menü” uygulamasını gündeme getiriyor.

ET FİYATLARINDAKİ ARTILAR ENDİŞE YARATIYOR

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bu yıl Ramazan ayı öncesi et fiyatlarındaki artışın önceki yıllara göre daha belirgin hale geldiğini belirttti. “Kırmızı et fiyatları zaten uzun süredir yüksek seyrediyor. Her yıl Ramazan öncesinde başlayıp Kurban Bayramı’na kadar süren artışlar ile fiyatlar aşırı artış gösterdi” diyen Dönmez, endüstriyel yemek üreticilerinin bu noktada menü maliyetlerini dengelemek konusunda büyük zorluklar yaşadığını vurguladı.

VEJETARYEN MENÜ ZORUNLULUĞU OLABİLİR

Artan maliyetler sebebiyle kurumsal müşterilerden gelen fiyat baskıları ile başa çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Dönmez, bazı firmaların anlık bir çözüm olarak sebze bazlı menülere geçiş yapmak zorunda kalabileceğini aktardı. Ancak bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını dile getiren Dönmez, “Sanayi bölgelerinde çalışan binlerce kişi beden gücüyle üretim yapıyor. Bu çalışanların dengeli ve yeterli protein alması gerekiyor. Dolayısıyla etin menülerden tamamen çıkarılması, bireysel sağlık ve iş gücü verimliliği açısından önemli sorunlar doğurabilir” diye ekledi.

FİYAT ARTIŞLARI HER ALANDA GÖRÜLÜYOR

Başkan Dönmez, yalnızca et değil, aynı zamanda yağ, bakliyat, sebze ve meyve gibi birçok temel gıda ürününde de önemli fiyat artışları yaşandığını belirtti. Endüstriyel yemek firmalarının hem maliyetleri dengelemeye çalıştığını hem de müşteri memnuniyeti sağlamaya çabaladığını söyleyen Dönmez, “Bu dengeyi korumak giderek daha da zorlaşıyor. Geçici olarak bazı alternatifler değerlendirilebilir; fakat sanayi yemeklerinde uzun vadeli vejetaryen menü uygulamaları sektörün gerçekleriyle örtüşmüyor ve sürdürülebilir değil. Kalıcı çözümler için üretim ve tedarik zincirindeki maliyet baskısının hafifletilmesi şart” şeklinde konuştu.

– BURSA