Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Sıklaştı

DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde, tüketici sağlığını koruma ve güvenli gıda tedariğini sağlama amacıyla denetimlerini Ramazan Bayramı öncesinde artırdı. İl Müdürü Vekili Erol Ziyadoğlu ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Barutcu’nun katılımıyla gerçekleştirilen denetimler, gıda üretim ve satış noktaları ile toplu tüketim mekanlarında yoğunlaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü bu gıda denetimleri, aylık denetim programları ve yıllık denetim planları doğrultusunda sürüyor.

TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

2025 yılına kadar devam edecek olan denetimler, Ramazan Bayramı yaklaşırken güvenli gıda teminini sağlama ve tüketici sağlığını koruma hedefini güdüyor. Bayram döneminde artması öngörülen pastacılık ürünleri, tatlılar, unlu mamuller, ekmek, şeker ve şekerli ürünler, et ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinin üretimi ve satışı yapan işletmelere öncelik verildi. Denetimlerde gıda işletmelerinin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri ve satış ile muafaza koşulları kontrol ediliyor.

Uygunsuzluk saptanan işletmelere, 5996 sayılı Kanun kapsamında gerekli idari işlemler yapılıyor. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo Gıda 174 hattı üzerinden vatandaşların karşılaştıkları gıda sorunlarını bildirmelerini talep ediyor. Ayrıca bayram öncesi ve sonrası denetimlerin titizlikle devam edeceği exprt edildi.