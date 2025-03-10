Ramazan Panayırı’na Depremzedelerden Yoğun İlgi

DEPREM BÖLGESİNDE RAMAZAN PANAYIRI’NA YÜKSEK İLGİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu yıl deprem bölgesinde düzenlediği “Ramazan Panayırı” etkinliği, depremzedeler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde Ramazan ayı boyunca geleneksel Türk sanatları, meddah gösterileri ve gölge oyunları gibi etkinliklerle birlikte atölye faaliyetleri depremzedelerle bir araya geliyor. 6 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında sürecek olan bu etkinlik, her geçen gün Adıyaman’da daha fazla ilgi görüyor. Aileler, çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOLUMAN OLUYOR

Adıyaman’daki Millet Bahçesi’nde bulunan panayır alanında çocuklar, eğlencenin tadını çıkarıyor. Etkinliklerin sona ermesinin ardından çocuklara çeşitli ikramlar sunuluyor. Programa ilişkin görüşlerini dile getiren etkinliğin Adıyaman Koordinatörü Erol Canbaz, “Şu anda çocukların yüzü gülüyor. Annelerin babaların yüzü gülüyor. Burada devletin elinin olduğunun farkındalar. Çocukların daha neşeli olması, eğlenebilmesi için bu panayırı düzenledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un aklı her daim deprem bölgesinde ve kendisine bu etkinlik için teşekkür ediyoruz” diye belirtiyor.