Ramazan Pidesi Fiyatları 2025’te Arttı

GEÇTİĞİMİZ YILDA PİDE FİYATLARI

Geçen yıl 250 gramlık pide 15 TL iken, bu yıl %33 oranında bir zam yapılarak fiyat 20 TL’ye yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde artan maliyetlerin, pide fiyatlarına doğrudan yansıdığı görülüyor. Bazı illerde ise pide fiyatlarının gramaj farkına bağlı olarak 40 TL’ye kadar yükselebileceği belirtiliyor.

MALİYET ARTIŞLARININ ETKİSİ

Un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışın bu fiyatlar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor. Fırıncılar, fiyatların daha fazla artmaması için çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. Şu anki durum itibarıyla 250 gram Ramazan pidesi 20 TL, 340 gram Ramazan pidesi ise 30 TL olarak satılmakta.

PİDE FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Son 2 yıl içinde pide fiyatlarında kayda değer bir değişim yaşandı. 2023 yılında 250 gram pide 10 TL iken, 2024 yılında 15 TL, 2025 yılında ise 20 TL’ye çıktı. Ramazan ayı itibarıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideye gelen zamlar, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Birçok kişi, her yıl artan fiyatlar nedeniyle Ramazan’ın eski ruhunu kaybettiğini dile getiriyor. Bununla birlikte bazı fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle yapılabilecek başka bir şey olmadığını ifade ediyor.