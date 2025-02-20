Ramazan Pidesi Fiyatları Güncellendi

PIDELERDE FİYAT ARTIŞI VE MALIYETLER

Geçtiğimiz sene 250 gramlık pide 15 TL iken, bu yıl uygulanan %33’lük zam sonucu fiyatı 20 TL’ye yükseldi. Özellikle büyük şehirlerde maliyetlerin artışı, pide fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bazı illerde pidelerin fiyatlarının gramajına bağlı olarak 40 TL’ye kadar ulaşabileceği bilgisi veriliyor. Un, maya, enerji ve iş gücü maliyetlerindeki artışın etkili olduğu ifade ediliyor. Fırıncılar, fiyatların daha fazla yükselmemesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.

RAMAZAN PIDELERİNİN FİYAT DEĞİŞİMİ

👉 250 gram Ramazan pidesi: 20 TL

👉 340 gram Ramazan pidesi: 30 TL

Son iki yılda pide fiyatları dikkat çekici bir değişim yaşadı. 2023’te 250 gram pide 10 TL, 2024’te 15 TL oldu ve 2025’te 20 TL’ye kadar yükseldi. Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideye gelen bu zam, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Artan fiyatlar sebebiyle eski Ramazan ruhunun kaybolduğundan endişe eden vatandaşlar, bu durumdan duydukları rahatsızlığı ifade ediyor. Diğer yandan, bazı fırıncılar artan maliyetlere karşı alternatif çözümler bulmakta zorlandıklarını aktarıyor.