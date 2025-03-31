Ramazan Sonrası Beslenme ve Egzersiz Önerileri

RAMAZAN SONRASI BESLENME DÜZENİ ÖNEMLİ

Diyetisyen Burcu Akbeyaz, Ramazan sonrasında dengeli bir beslenme düzeninin şart olduğunu belirtiyor. Akbeyaz, “Ramazan sonrası alınacak öğünler sıklaştırılıp yeme miktarı düşürülebilir” diyor. Bayramla birlikte beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve oruç döneminde yaşanan öğün sayısındaki azalmaların, su kısıtlamalarının ve metabolizmadaki yavaşlamaların etkili olduğunu vurguluyor. Vücudun yeniden dengeye kavuşturulması için beslenme düzeninin bu süreçte önem taşıdığını aktaran Akbeyaz, “İlk günler küçük ve dengeli öğünler tercih edilebilir” ifadesini kullanıyor. Aksi takdirde mide rahatsızlıklarının kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.

SİNDİRİMİ KOLAY VE BESLEYİCİ BESİNLER

Akbeyaz, tüketilecek yiyeceklerin gruplarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Meyve ve sebze tüketimi aynı şekilde lif açısından çok zengindir” diyor. Sebzeler olarak havuç, kabak ve brokoli, meyve olarak ise elma ve muz öneriliyor. Beyaz et ve balık eti, sağlıklı ve kaliteli protein kaynakları olarak öne çıkıyor. Akbeyaz, bu yiyeceklerin hem protein ihtiyacını karşıladığını hem de kas yapımını desteklediğini ifade ediyor. Yoğurdun probiyotik açısından zengin olduğu ve sindirimi desteklediği vurgulanırken, sağlıklı yağların da beslenme düzenine dahil edilmesi gerektiği aktarılıyor. Avokado, zeytinyağı ve ceviz bu grupta yer alıyor ve uzun süre tok kalmaya yardımcı oldukları söyleniyor.

EGZERSİZE BAŞLAMAK İÇİN İDEAL DÖNEM

Diyetisyen Akbeyaz, Ramazan sonrası egzersize başlamak için güzel bir dönem olduğunu dile getiriyor. Günlük su tüketiminin de dikkatle artırılması gereken bir konu olduğunu vurguluyor. Ramazan döneminde su alımında kısıtlamaların arttığını belirten Akbeyaz, “Günlük olarak 2-2,5 litre miktarında su tüketimini arttırmalıyız” diyor. Ramazan sonrası tatlı isteği ve hamur işlerine yönelim olabileceğini hatırlatan Akbeyaz, şerbetli tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlıların tercih edilebileceğini öneriyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber taze meyveleri tüketerek tatlı ihtiyacının karşılanabileceğini belirtiyor. “Bu düzenlemelerle eğer yeni bir beslenme programına başlarsak hem daha sağlıklı hem de kilo dengemizi korumuş oluruz” ifadesiyle sözlerini tamamlıyor.