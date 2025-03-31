Ramazan Sonrası Düğün Salonları Tamamen Dolu

BAYRAMLA BİRLİKTE DÜĞÜN SALONLARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Diyarbakır’da Ramazan ayı boyunca istenilen doluluk oranına ulaşamayan düğün salonları, bayramın gelmesiyle birlikte yüzde yüz doluluk seviyesine ulaştı. Ramazan nedeniyle düğün sezonunun kapandığı şehirde, bayramın birinci gününden itibaren gelin ve damat adayları düğün salonlarına akın etmeye başladı. Bu yoğun talep ile birlikte rezervasyon bulmakta zorluk yaşayan çiftler, nisan ayı dahil bir ay boyunca salonların dolu olduğunu öğreniyor.

İŞLETMCİLERDEN KAMPANYALAR

Düğün salonu işletmecileri, düğün sezonunu canlandırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemeyi planlıyor. Düğün salonu işletmecisi ve aynı zamanda ses sanatçısı olan Şehmuz Özbay, Ramazan döneminde düğün yapılamadığını ve bu nedenle düğünlerin bayram sonrasında gerçekleştiğini belirtiyor. Özbay, “Gelin ve damatlarımıza da güzel kampanyalar sunuyoruz. Talep çok var salonumuza. Bayramın birinci gününden itibaren çok fazla yoğunluk var bu ay ve bir sonraki ay içerisinde. Düğünü olan gelin ve damatlarımız bir an önce tarihlerinizi ve yerinizi ayırın, fiyat güncellemesi gelebilir” şeklinde konuşuyor.