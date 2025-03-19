Ramazan Sonrası Gıda Fiyatlarına Zam Gelecek

GIDA İŞLETMELERİ ZAM YAPACAK

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Üyesi ve iş adamı Süleyman Aydemir, gıda sektöründeki işletmelerin Ramazan sonrası döneminde ürünlere zam yapacaklarını belirtti. Aydemir, “İşletmelerde sık yapılan mali ve asayiş denetimleri rahatsız ediyor” dedi. Ayrıca, işletmelerin yüksek KDV ödemeleriyle ilgili konuşan Aydemir, “Biz Kayseri Ticaret Odası’nda 40. komite olarak arabuluculuk yapıyoruz diyebiliriz. Üyelerle bakanlığın, hükümetin arasında biz arabulucuyuz. Sizden bir istek, şikayet geliyor, biz bunu değerlendirme olarak değerlendirip TOBB’a yazıyoruz. Oradan da bakanlıklara gidiyor” şeklinde ifade etti. Aydemir, yüksek KDV oranlarının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Tavuk ve içecek grubu yüzde 1 ile alım oluyor. Biz katma değer üretiyoruz ve çıkışı da yüzde 10 oluyor” dedi.

BAYRAM SONRASI ZAM TEHLİKESİ

Aydemir, mevcutta gıda fiyatlarında zam olmadığını ancak bayramdan sonra artışların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. “Şu an bizim sektörle alakalı bir zam yok. En son geçen hafta tavuğa zam geldi ama bizim lokantacılardan kimse daha zam yapmadı. Herkes bayramı bekliyor” diyen Aydemir, bayramdan sonra zamların geleceğini belirtti. Aydemir, “Halkımıza buradan söylemek istiyorum ki bizim ürünün ucuzu olmaz. Yeme içmenin ucuzu olmaz. Fiyat düştükçe kalite düşer. Buna lütfen dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER İLE İLGİLİ RAHATSIZLIKLAR

Aydemir, sık yapılan mali denetimlerle birlikte işletmelerde polis tarafından yapılan denetimlerin de esnafı rahatsız ettiğini söyledi. “Problemlerimiz arasında son dönemdeki maliyecilerin denetimleri de var. Hasılat tespit çalışmaları yapılıyor şu an” diyen Aydemir, denetimlerin sıklığına dikkat çekti. “Biz şu an 7. denetimdeyiz. Normalde ayda en fazla 3 kere gelebilir, yılda en fazla 12 kere gelebilir” diyerek bakanlığın belirlediği kurallara atıfta bulundu. Ayrıca, bölgelerindeki esnafın asayiş ekipleri tarafından sorgulandığını ve bunun da rahatsız edici bir durum olduğunu ifade etti.

TEŞVİK SORUNLARI

Aydemir, iş yeri açmak için verilen teşviklerin kullanımına uygun olmadığını ve bu nedenle birçok esnafın sıkıntı yaşadığını belirtti. “Kira artışlarının önüne geçemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Euro ve Dolar kurunu sabitlemişti. Hiçbir esnaf ve dükkan sahibi uymadı” diyen Aydemir, teşviklerin çoğunlukla kısa süreli kullanıldığını vurguladı. “Teşvik yatırımcı ve gerçekten girişimci insanlar için vardır. Ben bu gelecek kaynağı doğru kullandığımda da zamanımı ve paramı batırıyorum” ifadeleriyle durumu özetledi.