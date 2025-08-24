Haberler

Ramazan Tabyası’na Yürüyüş Düzenlendi

YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ramazan Tabyası’na bir yürüyüş etkinliği düzenliyor. Merkez Halil Efendi Mahallesi’ne ulaşan 14 kişilik doğasever grup, Yıldızlı Dağı’nın zirvesindeki Ramazan Tabyası için yürüyüşe hazırlık yaptı.

DOĞA VE TARİH BİR ARADA

Doğa ve tarihin birleştiği eşsiz manzaralar eşliğinde bir araya gelen bu genç ve çocuklardan oluşan grup, 2 bin 143 metre yükseklikteki zirveye 7 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Bu yürüyüş, katılımcılara Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bölgenin savunması için inşa edilen Ramazan Tabyası’nı yakından görme imkanı sunuyor.

