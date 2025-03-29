Ramazan Tatilinde Edremit’te Trafik Yoğunluğu

TRAFFİK YOĞUNLUĞU EDREMİT’TE ARTMIŞ DURUMDA

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki trafik akışını olumsuz etkiliyor. Özellikle İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki İda Park Kavşağı çevresinde uzun araç kuyrukları zaman zaman oluşabiliyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, bu yoğunluğu azaltmak ve akışın sağlanması için sürekli olarak görev yapıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILIYOR

Geçmiş yıllara kıyasla, bu yılki trafik yoğunluğunun biraz daha azaldığı gözlemleniyor. Bu duruma önlem olarak sürücüler, alternatif güzergahları kullanmaları yönünde bilgilendiriliyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülenerek daha net bir şekilde ortaya konuyor. Görüntülerde, özellikle kavşak noktalarında araç trafiğinin sıkıştığı ve bazen durma noktasına geldiği dikkat çekiyor.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ ÖNEMLİ

Yetkililer, bayram tatili sürecinde sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Bu, hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücüler için gerekli bir konu olarak öne çıkıyor.