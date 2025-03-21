Ramazan Tatlıcılara İlgiyi Arttırdı

RAMAZAN AYINDAKİ ARTAN TALEP

Adana’da Ramazan ayıyla birlikte tatlıcılara olan ilgi önemli ölçüde arttı. Esnaf, Ramazan dönemi boyunca hareketli günler geçirirken, özellikle merkez ilçelerde ve cadde üzerindeki tatlıcılarda boş masa kalmıyor. Gün boyu oruç tutan vatandaşlar, iftar sonrası hem yürüyüş yapmak hem de alışverişe çıkmak için dışarı çıkıyor. Yürüyüş sırasında tatlıcılara uğrayan vatandaşlar, tatlıcıların işlerinde büyük bir yoğunluk yaratıyor. Tatlıcı Zeynep Geyik, “Ramazan ayımız bereketiyle geldi. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğunuz. Gelen misafirlerimize yetişmeye çalışıyoruz. Adanalılar iftar sonrası künefe ve katmeri tercih ediyor. Gün boyu oruçlu olunca haliyle vatandaşlar enerjilerini toplamak için tatlıcılara yoğun talep gösteriyorlar. Akşam 8’den sonra 10’a kadar yoğun oluyoruz” diyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Geyik, “Ramazan ayı esnafı sevindirdi” diyerek, Ramazan’ın esnafa can suyu olduğunu ifade ediyor. “Yeni yılın ilk aylarında durgunluk vardı. Esnaf, Ramazan ayı ile birlikte hareketlendi. Tüm Türkiye genelinde Ramazan ayı esnafı sevindirdi, çok iyi oldu” şeklinde konuşuyor. İftar sonrası tatlı yemeğe gelenlerden Umut Yılmaz ise, “İftardan sonrası şekerim düştüğü için ben de kendimi buraya attım. Genellikle şerbetli tatlıları tercih ediyorum, oruç olunca şekerimiz, tansiyonumuz düşüyor. Herkes soluğu tatlıcıda almış. Künefe olmazsa olmazım, her akşam yerim” ifadelerini kullanıyor.

TATLI SEÇİMİ VE RAMAZAN’IN ETKİSİ

Vatandaşların Ramazan ayına özgü tatlılara olan ilgisi, tatlıcıları oldukça memnun ediyor. Özellikle tatlıların çeşitliliği ve lezzeti, Adana’nın Ramazan ayındaki atmosferini renklendirirken, esnafın da yüzünü güldürüyor. Ramazan döneminin getirdiği bu yoğunluk, tatlıcıların işlerinde büyük bir hareketlilik yaratıyor ve bu durum, Adanalıların geleneksel tatlara olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.