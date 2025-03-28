Ramazan, Trabzon’da Tatlı Taleplerini Arttırdı

TRABZON’DA TATLI YOĞUNLUĞU

Trabzon’da Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla tatlı imalathanelerinde yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bu dönemde en fazla talep gören tatlılar arasında Laz böreği ile ‘Kocakarı gerdanı’ burmalı tatlı olarak öne çıkıyor. Bayrama sayılı günler kala, bu bölgenin meşhur tatlılarına olan ilgi artarken, Ramazan ayı boyunca yoğun talepleri karşılamak için mesai yapan işletmeler, yalnızca Türkiye’nin farklı illerinden değil, yurtdışından da gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

SİPARİŞLERİ YETİŞTİRME ÇABASI

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Laz böreği ve Kocakarı gerdanı tatlılarının üretimini yapan Dila Börek İşletmecisi Murat Çimşit, “Her Ramazan’da olduğu gibi bu yıl da yoğun geçirdik. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz ürünleri mesaiye kalarak tamamlamaya çalıştık. Çok şükür işlerimiz yoğun. Bayram üstü oldukça hareketliyiz. İl dışından siparişlerimiz var. Siparişleri yetiştirmek için ekipçe gece 3-4’lere kadar çalışıyoruz. Vatandaşlar en çok burmalı, laz böreği ve su böreğine ilgi gösteriyor” şeklinde ifade ediyor.

YURTDIŞINDAN TALEP VAR

Çimşit, Laz böreği ve Kocakarı gerdanı tatlılarına yurtdışından da taleplerin geldiğini vurgularken, “Burmalı dediğimiz tatlıya bizim yöremizde Kocakarı gerdanı diyorlar. Trabzon’a has bir tatlı. Bol fındıklı, tereyağlı bir ürünümüz. Burmalı tatlımızı iri fındıkla sarıyoruz. Tereyağı ile yağlıyoruz. Akabinde şerbetliyoruz. Laz böreği yufkaların arasına özel hazırlamış olduğumuz kreması var. Yumurta, tereyağ, süt ve nişasta karışımından elde ettiğimiz kremayı koyarak hazırlıyoruz. Her yufkanın arasını yağlıyoruz. Trabzon’un yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden de sipariş alıyoruz. En çok burmalı ve laz böreği siparişi oluyor. Özellikle Ankara, Bursa ve İstanbul’dan çok sipariş geliyor” diyor.

TATLILARDA KALİTE VE GELENEK

Tatlı ustası Melek Kurt, en çok sevilen tatlı çeşidinin burmalı olduğunu belirtirken, “Bol fındıklı bir tatlı. Tatlının püf noktası malzemenin kaliteli ve taze şekilde kullanılması. Yöremizde Kocakarı gerdanı diye geçiyor. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir tatlı” sözlerine yer veriyor. Büzüş büzüş görüntüsü nedeniyle ‘Kocakarı gerdanı’ olarak anılan bu tatlı, Doğu Karadeniz’deki ramazan sofralarının vazgeçilmezi olarak hafızalarda yer edinirken, birçok işletme bu tatlı kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

LAZ BÖREĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Tatlı görünümlü börek olarak bilinen Laz böreği, Ramazan ayında sofraların süsü oluyor. Kendine has lezzetiyle dikkat çeken bu tatlı, yufkaların arasına konulan muhallebi ile hazırlanıyor. Geleneksel bir tat olarak bilinen Laz böreği, lezzeti kadar hafifliğiyle de ilgi görüyor. Kullanılan doğal ürünler, bu tatlının sırrını oluşturuyor.