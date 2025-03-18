Ramazan Ve Sanat Dayanışma Ruhuyla Buluştu

PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA RUHUNUN SANATLA BULUŞMASI

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu, sanatın zarafetiyle bir araya geldi. Ünlü ressam Serra Erdoğan, Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODED-DER) ile işbirliği yaparak otizmli çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir iftar sofrası kurdu. Dernek Başkanı Tolga Gökçe, bu özel gecenin anlamını şu sözlerle ifade etti: “Bizler, otizmli bireylerin aileleri olarak yaşadığımız zorlukları en iyi bilenlerdeniz. İhtiyaçlarımızı, beklentilerimizi ve çocuklarımızın hayata katılım süreçlerindeki engelleri derinden hissediyoruz.”

DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Gökçe, sözlerine devam ederek, “Bu yüzden bir araya gelmek, dayanışma içinde olmak ve birbirimize nefes olabilmek bizim için çok kıymetli. Bugün, sanatın birleştirici gücüyle anlam kazanan bu atmosferin örnek teşkil etmesini ve daha çok insana ulaşmasını temenni ediyoruz. Serra Erdoğan’a ve destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz.” diyerek bu özel gecenin önemine dikkat çekti.

UMUT DOLU BİR ORTAM

Gecede 40 aile, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine tanıklık etti. Sadece bir iftar sofrası değil, aynı zamanda umut dolu bir ortam da paylaşıldı. Serra Erdoğan’ın sanatıyla dokunduğu bu anlamlı buluşma, yüreklerde derin izler bıraktı. Sanat, yalnızca tuvallere yansıyan renklerden ibaret değildir; bazen bir sofrada, bazen bir tebessümde, bazen de sessizce paylaşılan bir duyguda kendini gösterir. İşte bu gece, tam da böyle bir anın şahidi oldu.