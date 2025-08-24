Ramazan Vural Gün, Karpuz Satıyor

Haberler

GENÇ GİRİŞİMCİ GÖBEK ATMA HOBİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya platformlarında karpuz tezgahında, tarlalarda ve sahillerde göbek attığı videolarla tanınan 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün, Manavgat pazarlarında da karpuz satarak dikkatleri üzerine çekiyor. Atalarından gelen kavun-karpuz yetiştiriciliği geleneğini sürdüren Ramazan, yetiştirdiği bu ürünleri pazar yerlerinde satışa sunuyor.

EĞLENCEYİ HER ORTAMDA YAYIYOR

Ramazan Vural Gün, “Göbek atmayı çok seviyorum” diyerek, bulunduğu her ortamda müzik eşliğinde dans ederek insanları eğlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. 24 yaşında olmasından dolayı bu hobiye gençlik enerjisiyle yaklaşan Vural, “Göbekçi07” yazılı beyaz tişörtünü de sık sık giyiyor. Kilolarına rağmen her an göbek atmayı sürdüren Vural’ın sosyal medyada paylaştığı videolar, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanıyor.

ÖNEMLİ

