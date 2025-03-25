Ramazanda 100 Aileye Yemek Desteği

YARDIM FAALİYETLERİ

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği, Ramazan ayının başlangıcından beri her gün ihtiyaç duyan 100 aileye yemek yardımı yapıyor. Her akşam iftar saatinde dört çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine sunan dernek, insanların sıcak ve sağlıklı bir öğün ile buluşmalarını sağlıyor. Yapılan yardımlar, Ramazan’ın manevi ruhuna uygun bir şekilde, ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

EĞİTİM DESTEĞİ

Dernek, Ramazan ayı dışında da yılın her döneminde 15 öğrenciye burs vererek onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyor. Başkan Nesrin Ünlü, eğitim konusunun bir toplumun geleceği için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “her yıl burs verdiğimiz öğrencilerin daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını destekliyoruz” dedi. Bunun yanı sıra, her bayramda 15 çocuğa bayramlık kıyafet temin ederek, onların mutluluğuna katkı sağladıklarını ifade etti.

BAYRAM PAYLAŞIMI

Başkan Ünlü, “Bayramlar, sevinçlerin ve paylaşmanın özel zamanlarıdır. Bu günlerde çocuklarımızın daha mutlu olabilmesi için bir nebze de olsa katkı sağlamak, bizim için büyük bir anlam taşıyor.” diyerek, Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği olarak hem Ramazan ayında hem de yıl boyu gerçekleştirdikleri yardımların, Gemliklilerin yaşamlarına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti. Ünlü, bu tür yardımların sadece maddi değil, aynı zamanda manevi değerler taşıdığına inandıklarını ve her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.