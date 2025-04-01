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Ramazanda 122 Milyon Kişi Ziyaretçiyle Buluştu

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SUUDİ ARABİSTAN’DA RAMAZAN ZİYARETLERİ

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı’nın yaptığı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’yi toplamda 122 milyon 286 bin 712 kişi ziyaret ediyor.

UMRE YAPAN MÜSLÜMANLAR

Bu Ramazan sürecinde, toplam 16 milyon 558 bin 241 kişi umre ibadetini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, Mescid-i Haram’da 75 milyon 573 bin 928 kişi, Mescid-i Nebevi’de ise 30 milyon 154 bin 543 Müslüman namaz kılıyor.

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